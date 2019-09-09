Рябошапка про майбутнє військової прокуратури: Співробітники пройдуть переатестацію і займатимуться саме військовими злочинами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Закон, який передбачає ліквідацію військової прокуратури, розглядатиметься парламентом наступного тижня: "Буде визначено порядок передачі проваджень, хто що має робити, хто за що відповідає і в які терміни. Це не означає, що всі люди у військовій прокуратурі – негідники, це абсолютно не так, але частина з них муситиме залишити свої посади, це буде відбуватися через процедуру переатестації".

Рябошапка додав, що ті, хто відповідатиме критеріям професіоналізму і доброчесності, і на його думку, там більшість таких людей, "залишаться працювати в прокуратурі, якщо захочуть – саме за направленням військових злочинів".

"Ми бачимо необхідність у підрозділі, який би здійснював процесуальне керівництво у злочинах проти порядку несення військової служби", - сказав він.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи нинішня військова прокуратура ліквідується, щоб знову створити військову прокуратуру, Рябошапка сказав: "Ні. Це не означає, що ці люди будуть розслідувати військові злочини в Житомирі або Львові. Це має бути пов'язано із забезпеченням роботи в районі ООС".

"Є ще цікава ідея створити департамент, який би координував процесуальне керівництво з розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності тощо, який би збирав, документував, фіксував усі матеріали, пов'язані з подіями на сході і з окупацією Криму, комунікував з міжнародними органами кримінальної юстиції", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.