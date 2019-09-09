Убивство журналіста Шеремета та злочини, скоєні "елітою", є пріоритетними, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Відповідаючи на запитання журналіста, які справи для Рябошапки є пріоритетними і на які справи звертає увагу міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, генпрокурор відповів: "Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не розкриватиму деталей, але вона теж резонансна і на слуху".

Рябошапка зазначає, що можна виділити кілька категорій резонансних справ.

"Справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, і ті, що були після Майдану. Очевидно, що це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. Країна фактично в стані війни, водночас існувала ситуація з "Укроборонпромом".

"Я для себе ставлю в пріоритет також злочини, скоєні "елітою", зокрема корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів. Це банки, які грабувалися і активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. У цих справах не просто особа має бути засуджена, але також гроші мусять бути знайдені і повернені", - підкреслив Рябошапка.

Раніше Рябошапка анонсував передачу низки "цікавих матеріалів" до антикорупційного суду.

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