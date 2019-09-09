Мінекономіки має 35 сценаріїв запуску ринку землі, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю "НВ".

"Є 35 сценаріїв, які підготували різноманітні фахівці. Але я думаю, що треба фокусуватися на двох критеріях. Перший — це економічне зростання. Другий — розподіл його між людьми. Нам потрібна та реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. Зокрема між власниками землі", - повідомив Милованов.

Міністр зазначив, що відомство "встигне все зробити" до 1 грудня, коли реформа ринку землі має набути чинності.

"Звісно, ми встигнемо все зробити. Адже проблема не в тому, що ми не знаємо, що робити, аби запустити реформу, а в тому, що ми не можемо всередині країни, між собою, домовитися, що ми її запускаємо. Кожен тягне ковдру на себе. Люди, які володіють великими компаніями, ті, хто має корупційні позиції, або ті, хто збудував політичну кар'єру на тому, що бореться із ринком землі, наприклад, — вони таки не розвернуться і не відмовляться. Це люди, які не хочуть конкуренції", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук

Милованов додав: "Наші справжні конкуренти — це інші країни. Поки ми бачимо тут одне в одному конкурентів, світ йде вперед. І це помітно за даними. Ми відстаємо. Наша економічна позиція щодо інших країн падає".

Говорячи про відновлення великої приватизації держпідприємств, про що заявив президент Володимир Зеленський, Милованов зазначив: "Я зустрічатимусь з основними гравцями на ринку, зокрема всередині економіки".

"Зараз працює близько 30−40 економістів з України і США над тим, як нам збудувати гарну та стійку структуру", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що земельна реформа, над якою працює уряд, передбачає допуск іноземних компаній і фізосіб до ринку сільськогосподарських земель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук