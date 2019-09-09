"Голос" пропонує ліквідувати департаменти "К" і захисту економіки, а також скоротити штат СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На пресконференції в понеділок народний депутат Олександра Устінова (фракція "Голос") зазначила, що реформа СБУ була прописана в коаліційній угоді парламенту минулого скликання, але жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено.

"СБУ – єдиний орган, який не зазнав жодних реформ... Два департаменти – з боротьби із корупцією та оргзлочинністю і контррозвідка в економіці займалися справами, які по суті не підслідні Службі безпеки", – зазначила вона.

Депутат повідомила, що фракція "Голос" пропонує свій законопроєкт щодо реформування спецслужби.

"Той законопроєкт, який пропонуємо ми, є тільки початком реформи в СБУ. Цей орган необхідно реформувати комплексно. Цим законопроєктом наразі пропонується ліквідувати фактично два управління ... а також заборонити оперативним підрозділам здійснювати оперативний супровід з економічних і корупційних злочинів", – пояснила Устінова.

За її словами, також проєкт закону передбачає зменшення кількості співробітників СБУ з 31 тис. до 28 тис. у воєнний час, і з 27 тис. до 24 тис. – в мирний час.

Зі свого боку народний депутат Роман Костенко (фракція "Голос") зазначив, що мета пропонованої реформи полягає в чіткому розподілі повноважень, очищенні СБУ від корупційних підрозділів та підвищенні ефективності роботи на всіх напрямках.

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