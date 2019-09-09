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09.09.19 12:34

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

9 вересня близько 10:00 у Житомирі стався озброєний напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони УПО у Волинській області. Відразу були підняті по тривозі відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону введено оперативний план "Сирена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області

"Близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру. Попередньо встановлено, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було вчинено напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї.

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план Сирена 01

Поліцейський встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини", - йдеться в повідомленні.

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план Сирена 02

Зазначається, що внаслідок вчиненої стрілянини поліцейський групи фізичної охорони зазнав поранення в ногу. Нині його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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Нападники з місця події зникли на автомобілі.

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план Сирена 03

На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділу поліції. З’ясування усіх обставин триває. На території області введено оперативні заходи для встановлення та затримання небезпечних нападників.

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план Сирена 04

Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план Сирена 05
Фото: пресслужба Нацполіції

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