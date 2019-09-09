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09.09.19 12:43

Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Верховна Рада вирішила провести годину запитань до уряду 11 жовтня через роботу міністрів над підготовкою проєкту бюджету-2020.

Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Давайте трошки зачекаємо для того, щоб наші колеги, з одного боку, змогли запропонувати і подати на розгляд Верховної Ради України ефективну програму діяльності уряду, а з іншого боку, - зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі, готуючись до того, щоб подати нам якомога якісніше підготовлений проєкт бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що у зв'язку з цим доцільно дати Кабінету Міністрів України можливість підготувати всі ці документи.

"Тому Верховною Радою ухвалено рішення провести годину запитань до уряду в п'ятницю, 11 жовтня", - сказав Разумков.

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