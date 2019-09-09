Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

Гонтарева, відповідаючи на запитання журналіста, чому не приїжджала на допити, сказала: "Мій адвокат поняття не мав, що відбувається. Тиждень тому на ресурсі Портнова Страна.ua з'являється матеріал (офіційно Ігор Гужва - власник і головний редактор інтернет-видання Країна.ua. - Ред.), де він повідомляє, що суд ухвалить рішення про силовий привід Гонтаревої на допит. Адвокат намагається знайти рішення, але марно. Каже, що це дурниця, не звертайте уваги. Через день публікують відповідне рішення суду".

Також ексглава НБУ розповіла, чи намагалися її насильно доставити в Україну.

"Ну, а як мене можна доставити, я живу і працюю в Лондоні, напевно, треба оголошувати в міжнародний розшук. Уся ця буча зчинилася заради того, щоб створити інформаційне свавілля", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде вона просити політичний притулок у Лондоні, Гонтарева сказала: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".

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Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну та А.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.