Адвокати Мангера подали касацію на вирок виконавцям убивства Гандзюк

Про це йдеться в пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк?", Передає Цензор.НЕТ.

"Мангер розуміє, що він вже майже у в'язниці і чи не єдиним шансом врятуватися є скасування вироку вбивцям, які вже визнали провину і підписали угоду зі слідством. Бо без виконавців зі справи зникне і замовник. Тобто Мангер хоче розвалити справу повністю і йому вже байдуже, якою ціною. В реєстрі ми знайшли інформацію про дві касаційні скарги адвокатів Ільченка (адвокат Мангера у справі вбивства Гандзюк) і Дунаєва (адвокат, пов'язаний з Мангером через ще одного фігуранта справи). І ці скарги на вирок виконавцям вбивства від адвокатів замовника. Так, фактично адвокати Мангера визнають свою провину і йдуть ва-банк", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін

"В знайдених нами ухвалах ПРЯМО зазначено, що касації подано в інтересах ЗАСУДЖЕНИХ ВИКОНАВЦІВ вбивства Гандзюк. Не здивуємось, якщо адвокати Мангера навіть підписали адвокатські договори з одним з засуджених виконавців, і тепер будуть виступати від імені обох співучасників. По суті адвокати Мангера стають адвокатами не голови Херсонської облради, а складного банд-формування з засудженими вбивцями, кримінальними авторитетами та корумпованим замовником вбивства на високій посаді в області", - наголошується в повідомленні.

"Захист Мангера дуже хоче скасувати вирок виконавцям. Тому що цей вирок - цеглина для притягнення самого Мангера. І Касаційний кримінальний суд (головуючі - Марчук, Маринич і Король) вже відкрив касаційне провадження, розгляд якого може призвести в подальшому до перегляду вироку. Касаційне провадження відкрили, справу витребували, а касаційну скаргу потерпілим досі не надіслали. Чекаємо. Сподіваємось, Верховний Суд до потерпілих ставиться не як колишній генпрокурор. А до новопризначеного Генерального прокурора в нас те саме питання - коли сядуть вбивці Каті Гандзюк? Чому справа проти Мангера досі зупинена і не передана до суду? Чому Левін досі на свободі? Чому Рищук і Гордєєв насолоджуються футболом в Вільнюсі, а не сидять за ґратами?" - резюмували в пабліку.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

15 серпня суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього у справі Гандзюк