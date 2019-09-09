Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

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"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема - про Державний бюджет України на 2020 рік... Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", - зазначив Разумков.

За словами спікера, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів України, так і для Верховної Ради, а тому він висловив сподівання на те, що "це буде плідна ефективна спільна робота".

"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до Регламенту", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

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