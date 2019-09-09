Уряд направить у Раду 6 законопроєктів про міжурядові угоди, - Верещук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час погоджувальної ради розповіла постійний представник президента в Кабінеті Міністрів Ірина Верещук.

"Це шість законопроєктів про ратифікацію міжурядових угод у рамках міжнародного співробітництва у сфері оподаткування", - розповіла Верещук.

Верещук зазначила, що законопроєкти стосуються угод про оподаткування між урядом України і США, Кіпру, Великої Британії та Північної Ірландії, Малайзії, Турецької республіки і Швейцарською федеральною радою.

За словами Верещук, ці 6 законопроєктів вносяться в Раду без голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков