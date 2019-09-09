Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Радий повідомити, що 19 вересня я прийму наступний раунд тристоронніх переговорів щодо газу. Я переконаний, що прогрес стане сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону", - написав Марош Шефчович.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній нині не веде активних переговорів щодо підписання нового контракту на транзит через Україну і посилено просуває проєкти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну у 2020 році в "Нафтогазі" вважають основним.

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