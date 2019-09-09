Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" в понеділок повідомили в прокуратурі АРК.

"Юридичний статус Вишинського в кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це. Також щодо Вишинського діє й обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що прокурори і надалі підтримуватимуть обвинувачення в цій справі в суді, однак важко спрогнозувати перебіг розгляду з урахуванням усіх обставин і ймовірної відсутності Вишинського на засіданнях.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.