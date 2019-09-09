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09.09.19 13:26

Зеленський готовий брати участь у зустрічі в "нормандському форматі" вже у вересні, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні, заявляє український міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Зеленський готовий брати участь у зустрічі в "нормандському форматі" вже у вересні, - Пристайко

"Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі". Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а цього місяця", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко зазначив, що є домовленість "майже з усіма" учасниками "нормандського формату".

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"Ми спробуємо посприяти цьому і проведемо ще одну розмову, можливо, телефоном, з усіма радниками глав держав і урядів, для того, щоб вийти (на конкретну дату. - Ред.) максимально швидко", - додав глава українського МЗС.

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