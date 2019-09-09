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09.09.19 14:11

НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо в.о. глави "Укравтодору" Новака

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адміністративне правопорушення щодо виконувача обов'язків глави "Укравтодору" Славомира Новака.

НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо в.о. глави "Укравтодору" Новака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"За результатами повної перевірки декларації в.о. Голови "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться в повідомленні.

У декларації посадовець недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 189,2 тис. грн.

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