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09.09.19 14:03

Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Станом на 12:00 сьогодні, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один факт порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир'я.

Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій у районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський.

У відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

"Втрат від початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає", - додали в Міноборони.

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