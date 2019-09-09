Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Так, сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій у районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський.
У відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.
"Втрат від початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає", - додали в Міноборони.