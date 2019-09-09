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09.09.19 14:35

ЄБА звернулася до "Укрзалізниці" через нові правила перевезень

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова через договір приєднання про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

ЄБА звернулася до "Укрзалізниці" через нові правила перевезень

Комітет з логістики ЄБА вважає, що запропонований договір потребує суттєвого доопрацювання, свідчить текст звернення, пише Обозреватель.

Представники асоціації зазначають, що відповідний документ обговорювався на зустрічі бізнес-спільноти з УЗ, проте зауваження підприємців не були враховані.

Зокрема "Укрзалізниця" хоче, щоб замовник організовував усунення поточних технічних несправностей вагонів, що виникли в процесі експлуатації на території інших держав.

Водночас у ЄБА наполягають, що поточний ремонт вагонів є зобов'язанням перевізника.

Також Комітет з логістики асоціації виступає категорично проти ініціативи щодо зміни порядку нарахування плати за користування, в тому числі проти плати за перенесення наступної грозової операції.

У ЄБА нагадали, що згідно з дослідженням АМКУ, "Укрзалізниця" займає монопольне становище на суміжних ринках (перевезення, надання вагонів). У зв'язку з цим включення у новий проєкт договору дискримінаційних щодо вантажовласників умов – неприпустиме.

Європейська Бізнес Асоціація дійшла висновку, що до усунення відповідних зауважень проєкт договору "Укрзалізниці" не може бути імплементований.

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ЄБА звернулася до Укрзалізниці через нові правила перевезень 02
ЄБА звернулася до Укрзалізниці через нові правила перевезень 03
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ЄБА звернулася до Укрзалізниці через нові правила перевезень 05

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