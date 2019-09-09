Обмін утримуваними особами може створити умови для реалізації Мінських угод, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми позитивно оцінюємо і вітаємо обмін, що відбувся. Безумовно, він дає підстави для обережного оптимізму в плані продовження роботи в руслі пошуку шляхів для нормалізації відносин між Росією і Україною", - сказав він журналістам.

"І звичайно, що головне (надає оптимізму), для забезпечення умов для реалізації Мінських домовленостей", - додав представник Кремля.

Він підкреслив, що списки для обміну він не коментує.

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Пєсков також утримався від пояснень, чому серед прибулих у Росію осіб є громадяни України.

На запитання, чи можна говорити, що це був обмін полоненими, прессекретар президента сказав: "Це був обмін утримуваними особами".

Пєсков не став коментувати, чи будуть і в які терміни опубліковані список раніше утримуваних в Україні осіб, які 7 вересня прилетіли в Росію, а також укази президента Володимира Путіна про помилування українців, повернутих на батьківщину.

"Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую", - сказав Пєсков.

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Він також не став коментувати можливе отримання російського громадянства українцями, які приїхали в Росію після обміну утримуваними особами.

"Я це залишу поки без коментаря. Я не знаю", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".