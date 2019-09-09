Ексдепутат "Відродження" Святаш застерігає Зеленського від повторення шляху Порошенка

Про це політик заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, сьогодні в Україні для Зеленського склалася "ідеальна картинка", оскільки у нього в руках сконцентровані всі важелі влади, і від того, як він буде використовувати владу, багато в чому залежатиме, чи виправдає він очікування людей.

"Якщо сьогодні новий генпрокурор, Офіс Президента і сам Президент підуть шляхом використання правоохоронної системи для вирішення всіх своїх проблем, то він просто стане Порошенком, але трохи нижче і з іншим тембром голосу. А Рябошапка стане на місце Луценка. Ось такий посил є" , - вважає Святаш.

За його словами Офіс Президента не має бути "тіньовим Кабміном", як це було за попередньої влади, оскільки запит у суспільстві був на те, щоб суди не використовувалися для політичної розправи, щоб СБУ не використовувалася як орган політичного розшуку.

"За попередні 5 років були створені такі державні інститути, які, фактично, узаконили схеми рейдерства, які видавалися ще років 10 тому просто немислимими ... Наприклад, такий орган, як АРМА (Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Жодне рейдерське захоплення неможливе без участі судів, прокуратури, СБУ або Нацполіції", - сказав Святаш.

Водночас політик переконаний, що якщо суспільство побачить, що в опозиції бути безпечно, то з'являтиметься самосвідомість і альтернативна точка зору, а розвиток суспільства - це завжди конкуренція ідей: "Опозиція - не ворог суспільству. Ставлення до іншої точки зору - це показник. І тільки на виборах можна зрозуміти, яка з різних точок зору буде домінувати", - підсумував політик.