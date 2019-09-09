Зеленський не хоче втягувати Україну в передвиборчу кампанію США, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише capital.ua із посиланням на американські ЗМІ.

"Надійні джерела нам повідомили, що президент має інший і більш "шкурний" інтерес: він намагається змусити Зеленського втрутитися у вибори в президентську кампанію США в 2020 році, запустивши розслідування проти головного кандидата від демократів Джо Байдена. Трамп не просто вимагає від України допомоги в президентській кампанії, він використовує американську військову допомогу, якої країна конче потребує, для шантажу", - пише Washington Post.

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У передвиборчі перегони американці намагаються втягти не тільки Україну, а й нового президента Зеленського. Останній поки успішно і дипломатично уникає прямих коментарів і стримано реагує на спроби втягнути його офіс у внутрішнє американське протистояння, не бажаючи приймати сторону якогось одного кандидата. Політологи вже висловилися, що позиції двох головних кандидатів американської кампанії-2020 дуже сильні, а вибори можуть стати одними з найбрудніших в історії США. Тому Україні важливо не просто зберегти обличчя, але й максимально обійти американські вибори без політичних і економічних втрат. Джо Байден вже заявив, що вибори 2020 року - це значно більше ніж політика.

Зеленський не віддає козирі Трампу, за що вже поплатився погрозою американського лідера заблокувати військову допомогу Україні на $250 млн. Проте така позиція українського президента викликала схвалення і повагу американських сенаторів – до того ж як з боку республіканців, так і з боку демократів. "Це точно не наша війна. Ми маємо триматися подалі від цього, наскільки можливо", - заявив радник ОП, наближений до Зеленського, на умовах анонімності. За його словами, Зеленський відкидає використання політичного тиску на правоохоронні органи України для досягнення будь-яких цілей Білого дому.

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Сенатори США від обох партій вже закликали Трампа не відмовлятися від надання військової допомоги Україні, звернувшись з відповідним листом до Білого дому.

Документ підписали республіканець від штату Огайо Роб Портман, демократ від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін, демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін, демократ від штату Коннектикут Річард Блюментал і республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон. Усі вони входять до Senate Ukraine Caucus (об'єднання законодавців з питань інтересів України).

На початку літа Роб Портман уже зустрічався з Володимиром Зеленським та неодноразово ділився позитивними підсумками зустрічі з надією на майбутню співпрацю. "Я повернувся з поїздки в Україну зі сподіванням. Сподіванням на те, що Україна готова написати нову главу у своїй історії і це буде глава свободи, де уряд і суспільство діють в інтересах усіх громадян. США мають продовжувати бути хорошим другом і союзником на цьому шляху", - підкреслив Роб Портман. Минулого тижня Україну відвідали Рон Джонсон і Кріс Мерфі, які підтвердили готовність допомагати і підтримувати Україну. За даними джерел, близьких до переговорів і зустрічей, сенатори і від демократичної, і від республіканської партій настійно радили не втягуватися Володимиру Зеленському в американську передвиборчу історію і витримувати нейтралітет.