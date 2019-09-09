До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Зазначається, що звернення до суду надійшли 6 вересня. Конституційний суд просять надати висновок про проєкти законів:

- про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013);

- до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента затверджувати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посаду та звільняти директорів НАБУ і ДБР (№1014);

- до ст.93 щодо законодавчих ініціатив народу (№1015);

- до ст.85 і 101 про повноваження Верховної Ради (№1016);

- до ст. 76 і 77 про зменшення конституційного складу Ради і закріплення пропорційної виборчої системи (№ 1017);

- до ст. 81 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України (№1027);

- до ст. 85 Конституції про консультативно-дорадчі органи Ради (№ 1028).

Нагадаємо, 3 вересня Рада направила до Конституційного суду 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції України: №1013 про скасування адвокатської монополії, №1014 про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР, №1015 про законодавчу ініціативу народу, №1016 про парламентських уповноважених у різних сферах, №1017 про зменшення кількості нардепів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи, №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональне голосування і прогули та №1028 про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи.

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