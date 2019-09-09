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09.09.19 15:38

До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

До Конституційного суду України надійшли звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно семи президентських законопроєктів про внесення змін до Конституції.

До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Зазначається, що звернення до суду надійшли 6 вересня. Конституційний суд просять надати висновок про проєкти законів:

- про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013);

- до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента затверджувати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посаду та звільняти директорів НАБУ і ДБР (№1014);

- до ст.93 щодо законодавчих ініціатив народу (№1015);

- до ст.85 і 101 про повноваження Верховної Ради (№1016);

- до ст. 76 і 77 про зменшення конституційного складу Ради і закріплення пропорційної виборчої системи (№ 1017);

- до ст. 81 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України (№1027);

- до ст. 85 Конституції про консультативно-дорадчі органи Ради (№ 1028).

Нагадаємо, 3 вересня Рада направила до Конституційного суду 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції України: №1013 про скасування адвокатської монополії, №1014 про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР, №1015 про законодавчу ініціативу народу, №1016 про парламентських уповноважених у різних сферах, №1017 про зменшення кількості нардепів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи, №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональне голосування і прогули та №1028 про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом

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