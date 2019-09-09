Сенцова і Кольченка викличуть для надання свідчень у справі про їхнє викрадення з Криму, - прокуратура АРК

Про це Громадському радіо розповіла речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.

Процесуальні дії проводитимуть після того, як Сенцова і Кольченка завершать оглядати лікарі.

У справі про викрадення Сенцову та Кольченку мають надати статус потерпілих, додала Діденко.

Зазначимо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений в 2016 році Геннадій Афанасьєв та активіст, якому вдалося втекти з півострова, попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олекса Сизонович, Артур Панов.

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