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09.09.19 16:18

На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов

Глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов повідомив про старт IT-аудиту основних систем нового відомства з метою визначення "вузьких" місць і підготовки плану цифрової трансформації митниці до грудня поточного року.

На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нової митниці. Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їхнього наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці", - йдеться в повідомленні.

За словами Нефьодова, особливий акцент буде зроблено на аналізі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР).

"Там (в АСАУР. - Ред.) десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", - зазначив він.

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На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов 01

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