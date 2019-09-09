ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".

У прикордонуправлінні окупованого Криму стверджують, що 40-річний українець "із квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".

Також повідомляється про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди".

Чоловіків передали російській поліції.

Імена та прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

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