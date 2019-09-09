Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 9 вересня.

"Пропонується ухвалити висновок комітету на цей законопроєкт 1035-2 ("Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради" — ред.) рекомендувати парламенту включити вказаний проєкт до І розділу порядку денного ІІ сесії Верховної Ради України ІХ скликання як такий, що повністю готовий до розгляду в першому читанні до розкладу пленарних засідань парламенту та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", - озвучив проєкт рішення комітету його голова, депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

Пропозицію підтримали 6 членів комітету, утрималися — п'ять.

Крім того, члени комітету рекомендували Раді відхилити законопроєкти №1035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" та ще один альтернативний №1035-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту".

Так, законопроєктом 1035-2 пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 33 закону "Про статус народного депутата України" та до статті 26 Регламенту Верховної Ради. Як зазначається у пояснювальній записці, цей законопроєкт пропонує припиняти виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за умови відсутності народного депутата України без поважних причин у більш, ніж одній третині пленарних засідань Верховної Ради України або більш, ніж половині засідань комітету Верховної Ради України.

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