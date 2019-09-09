Екснайманець "ДНР" здався поліції на Донеччині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

"Упродовж трьох місяців служби в незаконних збройних формуваннях чоловік будував оборонні споруди на мосту і чергував на блокпосту терористів. Зрозумівши, що "герої" так званої "ДНР"- звичайні злочинці, він покинув найманців. Перебуваючи у відділенні поліції, 45-річний житель Селідового розповів подробиці служби в складі бандформування самопроголошеної республіки і визнав, що це було величезною помилкою в його житті", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня 2014 року в центрі м. Селідове до нього підійшов незнайомець і запропонував вступити в лави ополчення. За роботу обіцяв плату по 200 гривень на день, а також продукти харчування. Такі умови праці здалися чоловікові привабливими, і він погодився.

Спочатку новоспечений бойовик допомагав будувати оборонні споруди на мосту поблизу с.Карлівка. Після закінчення будівництва чоловік отримав позивний "Малюк" і почав працювати на блокпості, де в його обов'язки входила перевірка автотранспорту та документів у осіб, які рухалися з боку с. Галицинівка.

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В лавах терористів чоловік перебував до липня 2014 року, після чого добровільно залишив бандформування.

Після повернення додому він вів прихований спосіб життя, пересувався містом виключно в нічний час доби, переховуючись від правоохоронців.

"Дізнавшись із засобів масової інформації про те, що існує програма "Повертайся додому", що передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, я вирішив скористатися шансом і звернувся в поліцію", - розповідає молодий чоловік.

Наразі проти правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. За цим фактом проводиться перевірка.