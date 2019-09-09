Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві за підсумками зустрічі у форматі "два плюс два" глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми б хотіли, щоб найближчими днями в Парижі було організовано нову зустріч на вищому рівні в рамках нормандського формату", - сказав Ле Дріан.

"Звичайно ж, не може бути мови про довгострокову, довговічну взаємодію з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні", - підкреслив французький міністр.

"І ми констатували за останні місяці значний прогрес, значні зрушення", - зазначив глава французького МЗС.

"Звільнення в суботу 70 полонених, зокрема 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив Ле Дріан.