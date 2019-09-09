Видання Le Figaro виправило помилку про розміщення Києва і вибачилося, - посол Шамшур

Про це повідомив на своїй сторінці надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.
"Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку в відео Le Figaro про повернення українських політв'язнів і моряків. Неприпустиму для відомих медіапрофесіоналів. Редакція вибачилась і виправила", - зазначає дипломат.
За його словами, відстеження дотримання принципів об'єктивності у соціальних мережах та ЗМІ триватиме.
Нагадаємо, в ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам по-англійськи звільнення 35 українців. При цьому геолокацією зазначено: "Київ, Росія".