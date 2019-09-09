Латвія передала гуманітарну допомогу жителям Мар'їнки і Станиці Луганської

Про це повідомив Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Делегація Латвійської Республіки на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом передала гуманітарний вантаж для цивільного населення, яке проживає поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Пойканс зазначив, що це вже шістнадцятий гуманітарний вантаж, який доставляють безпосередньо в Донецьку область. За його словами, цього разу з Латвії привезли медичний перев’язувальний матеріал, одяг і дитячі іграшки.

Допомогу передадуть до Мар’їнки і станиці Луганської силами Національної гвардії України.

"Нам дуже важливо, щоб поруч з політичними деклараціями на підтримку України були практичні дії. Сподіваюся, що створимо дружні контакти на майбутню співпрацю. Крім гуманітарної підтримки ми бачимо низку напрямків, де ми готові працювати. Наприклад, співробітництво між органами самоврядування, бо це можливість повчитися один у одного", - наголосив посол.

В ОДА нагадали, що за час російської агресії у Донецьку область вантажівками Національної гвардії України, що співпрацює із Збройними силами Латвійської Республіки, було доставлено та передано особам та соціальним структурам, що мають потреби, близько 110 тон гуманітарного вантажу.

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