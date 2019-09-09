Понад 3600 військовослужбовців із різних країн візьмуть участь у навчаннях Rapid Trident-2019

Окрім підрозділів України та США, погодження на участь у Rapid Trident-2019 надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Також у цьогорічному Rapid Trident-2019 братимуть участь військовослужбовці багатонаціональної складової ЛИТПОЛУКРБРИГ імені великого гетьмана Костянтина Острозького.

Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України. "Бойове ядро" складатимуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід". Ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Всі піхотинці, що плануються до участі у військових маневрах, мають реальний бойовий досвід. Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії та окремі підрозділи інших силових структур України.

Від американської сторони участь у навчаннях Rapid Trident-2019, окрім інших, братиме рота "Дельта". Тож армія США безпосередньо буде задіяна у багатонаціональній навчальній події під керівництвом українського командування.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Ще одним цікавим аспектом цьогорічного навчання є проведення оцінювання визначених підрозділів Збройних Сил України в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

Навчання, метою якого є відпрацювання спільних дій у складі миротворчих коаліційних сил, триватиме до 28 вересня.

Слід відзначити, що міжнародні військові навчання такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва "Партнерство заради миру". Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року, проходили на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Rapid Trident -2019 є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав.