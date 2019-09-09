Cуд відпустив під нічний домашній арешт впійманого на хабарі начальника Полтавської митниці Калиниченка - тестя нардепа "Слуги народу" Козака

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", затримання відбулося в Голосіївському районі м.Києва під час передачі грошей. Його було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомив у коментарі "Цензор.НЕТ" заступник начальника відділу Головної військової прокуратури ГПУ Олександр Сорочко, підозру затриманому висунули за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий вимагав хабар за те, що він нібито дасть команду підлеглим не створювати штучні перешкоди під час оформлення вантажів, які ввозить в Україну суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.

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"Йшлося про оформлення 10 вантажних автомобілів із сантехнікою з Китаю", - розповів Олександр Сорочко. - Підприємцю пообіцяли, що не буде додаткових оглядів та перевірок".

Чи давав затриманий митник такі команди і кому конкретно, в прокуратурі не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

У клопотанні, поданому в Печерський районний суд м.Києва, Військова прокуратура Центрального регіону України просила як запобіжний захід арешт строком на 60 днів з альтернативою застави в розмірі 1,5 млн грн. Але суд відпустив підозрюваного під нічний домашній арешт. Як тільки з'явиться повний текст судового рішення, прокуратура подасть апеляційну скаргу.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури і відсторонив підозрюваного від посади терміном на 60 днів.