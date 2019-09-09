Від початку доби 9 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм".