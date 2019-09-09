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09.09.19 19:58

Від початку доби 9 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає. - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Від початку доби 9 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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