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09.09.19 20:49

Основна сесія ЗНО в 2020 році відбудеться з 21 травня по 15 червня, - УЦОЯО

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з 3 лютого по 24 березня, основна сесія - з 21 травня по 15 червня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Запрошення-перепустки в кабінетах учасників ЗНО з'являться до 30 квітня.

Основна сесія ЗНО з 11 предметів відбудеться з 21 травня по 15 червня.

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При цьому тестування з математики заплановано на 21 травня, з української мови та літератури - 26 травня, з фізики - 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов - 1 червня, з англійської мови - 2 червня, з історії України - 4 червня, з біології - 9 червня, з географії - 11 червня, з хімії - 15 червня.

Основна сесія ЗНО в 2020 році відбудеться з 21 травня по 15 червня, - УЦОЯО 01

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