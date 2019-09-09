Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.09.19 21:20

У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена

Три комітети Палати представників Конгресу США повідомили, що почали "масштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, деякі інші особи намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Голови Комітетів з нагляду, розвідки і міжнародних відносин зажадали у Білого дому і Держдепартаменту США дані, пов'язані зі спробами "маніпулювання українською системою юстиції".

Тим часом Трамп і деякі республіканці ставлять питання про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що син ведучого кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, Хантер Байден, працював у раді директорів української газової компанії Burisma.

У Білому домі поки не відповіли на запит про коментарі з приводу розслідування, розпочатого комітетами Палати представників.

Читайте також: У Конгресі США готують ґрунт для імпічменту Трампу, - Politico

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100