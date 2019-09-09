Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

Відповідна заява голови Комітету з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи Сунни Аверсдоттір є в розпорядженні Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

Аверсдоттір вітає обмін полоненими між Україною та РФ, але підкреслює: "Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої ​​події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю".

"Я хотіла би додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який мав би змогу оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягненні до відповідальності винних", - додала вона.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.