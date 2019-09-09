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09.09.19 21:45

Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний

Прокуратура Автономної республіки Крим має намір допитати не тільки Олега Сенцова й Олександра Кольченка, а й іще деяких українців, що повернулися.

Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний

Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный, передает Цензор.НЕТ.

Про це повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.

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"Крім Олега Сенцова і Олександра Кольченка ми плануємо проводити слідчі і процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим і Євгеном Пановим, оскільки кожен із них є потерпілим у наших кримінальних процесах і їхні свідчення є вагомим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, зокрема і військових", - уточнив Поночовний.

Нагадаємо, раніше речниця прокуратури Криму Катерина Діденко повідомила, що для надання свідчень будуть викликані звільнені з полону Олег Сенцов і Олександр Кольченко у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму.

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