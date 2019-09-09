Терористи випустили 6 мін калібром 82 і 120 мм по житлових кварталах Верхньоторецького і Лебединського, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується, що терористи, "порушуючи Мінські домовленості і режим припинення вогню 8 вересня обстріляли населені пункти Верхньоторецьке і Лебединське, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го і 120-го калібру. Всього ворог випустив 6 мін.

Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Зайцеве, застосувавши міномет калібру 82 мм (8 мін).

Українська сторона СЦКК звертає увагу, що збройні формування Російської Федерації і її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша".

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