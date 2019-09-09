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09.09.19 23:33

Закон про відстрочку Brexit без угоди затвердила королева Великої Британії Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила закон, який відкладає вихід країни з ЄС, якщо до 31 жовтня 2019 року парламент не підпише угоду з Брюсселем.

Закон про відстрочку Brexit без угоди затвердила королева Великої Британії Єлизавета II

Про це повідомили в Палаті лордів - верхній палаті британського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Відповідно до закону, прем'єр-міністр має продовжити строк Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня парламент не ухвалить угоду з ЄС.

Також повідомляється, що робота парламенту буде тимчасово зупинена увечері 9 вересня після проведення пленарного засідання. Впродовж п'яти тижнів, до 14 жовтня, депутати не зможуть проводити засідання і голосувати.

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Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

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