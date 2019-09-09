Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Європейської солідарності".

Геращенко зазначила: "На цей сесійний тиждень винесено не менше 9 законопроєктів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання.

Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Підкреслюю, йдеться про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути ухвалені в цілому.

Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів.

А над цими законами КМУ і депутати попереднього скликання працювали кілька років, вони пройшли експертне обговорення і мають оцінку наших європейських партнерів, перше читання в залі і підготовку комітетом до другого читання через правки".

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