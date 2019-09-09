Сподіваюся, Виговський і Кияшко зможуть потрапити у список наступного обміну, - адвокат Новіков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Громадського ТВ

"Я сподіваюся, що вони потраплять до другого раунду перемовин", — зазначив Новіков.

За словами адвоката, також досі перебуває в ув'язнені Олексій Чирній — останній учасник групи Сенцова. Йому залишилося півтора року з зазначеного російським судом терміну.

"Сподіваюся, що Чирній раніше за 2021 рік опиниться вдома", — додав Новіков.

Також адвокат підкреслив, що крім Едема Бекірова, фактично ніхто з кримських татар не потрапив до списку на обмін.

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Справа політв'язня Валентина Виговського найзагадковіша з усіх через те, що вона засекречена. У вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Виговський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Виговського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі — ані українського консула, ані журналістів там не було. У грудні 2015-го Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши у шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці у Кіровській області — пізніше до сусідньої камери етапували іншого політв'язня Романа Сущенка.

Ігоря Кияшка затримали 10 квітня у Нижньому Новгороді, коли той приїхав в Росії по ліки для свого сина.

Спочатку в Росії Кияшку оголосили про підозру в підготовці контрабанди з Росії обладнання, що може бути використане для військової техніки. Після — його звинуватили у шпигунстві на користь України.

За словами адвоката Кияшка Євгена Губіна, українець спочатку зізнався у підготовці до першого злочину, але звинувачення у шпигунстві категорично заперечує.