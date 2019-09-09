Звільнені українські моряки зустрілися з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це митрополит Епіфаній написав у Фейсбуці.

"Із надзвичайною силою духу та міцністю у своїх переконаннях – саме так пройшли звільнені українські моряки та політв’язні складні випробування у ворожому полоні. Уся країна захоплюється їхнім подвигом та радіє поверненню Героїв додому. Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей", - написав він.

Предстоятель ПЦУ переконаний, що за час незаконного ув'язнення кожен із них по-новому відчув цінність життя і свободи.

"Переконаний: за час незаконного ув'язнення кожен із них по новому відчув цінність життя та свободи. Своєю незламністю вони стали проповідниками головної заповіді Ісуса Христа – заповіді любові: до ближнього, до родини, до своєї Батьківщини… І навіть у російських тюрмах та колоніях незаконно ув'язнені залишалися людьми свободи, які не відмовились від своїх переконань та принципів", - зазначив глава ПЦУ.

"Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру, а в анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України, яких ми також маємо повернути додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому", - підсумував митрополит Епіфаній.