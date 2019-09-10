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10.09.19 07:47

Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу

Солдат 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України Дмитро Гержан (позивний Тритон), який зазнав поранення під час операції з вивезення з ОРДЛО ексначальника "бригади ППО ДНР" Володимира Цемаха, вперше розповів про обставини спецоперації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

За його словами, сержант його батальйону Олександр Колодяжний (Кол) розповів йому, що в районі Донецька вони спільно зі спецслужбами забиратимуть "подарунок" - так розвідники позначали Цемаха.

"Ми йшли за визначеним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча й прощупував все щупами, але все одно "зірвав" протипіхотну міну. Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я знаходився у свідомості – пам’ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу. Мене евакуювали у Курахове, Сашу – теж. Він був важкий, але якийсь час також був притомний", – розповів Гержан.

Колодяжний, так і не опритомнівши, помер 11 липня.

47-річному Тритону ампутували ногу, у нього протез. Він проходить реабілітацію: звикає до нової металевої ноги, повідомляють журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов

Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу 01

Гержан (крайній ліворуч) був учасником операції із затримання Цемаха. Поруч із ним - Колодяжний
Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

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