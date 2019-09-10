Розвідник Гержан, який втратив ногу під час вивезення Цемаха: Відразу після поранення я був притомний, побачив свою відірвану стопу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

За його словами, сержант його батальйону Олександр Колодяжний (Кол) розповів йому, що в районі Донецька вони спільно зі спецслужбами забиратимуть "подарунок" - так розвідники позначали Цемаха.

"Ми йшли за визначеним маршрутом, але натрапили на мінне поле. Саша йшов першим, хоча й прощупував все щупами, але все одно "зірвав" протипіхотну міну. Я побіг, щоб допомогти йому, і сам підірвався. Одразу після поранення я знаходився у свідомості – пам’ятаю навіть, як побачив свою відірвану стопу. Мене евакуювали у Курахове, Сашу – теж. Він був важкий, але якийсь час також був притомний", – розповів Гержан.

Колодяжний, так і не опритомнівши, помер 11 липня.

47-річному Тритону ампутували ногу, у нього протез. Він проходить реабілітацію: звикає до нової металевої ноги, повідомляють журналісти.

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Гержан (крайній ліворуч) був учасником операції із затримання Цемаха. Поруч із ним - Колодяжний

Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

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