Пінчук заплатив $5,7 млн лобістам Януковича для боротьби проти Тимошенко, - "Голос Америки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки".

Журналіст упродовж двох тижнів вивчав документи судового процесу над колишнім юристом президента США Барака Обами і партнером вашингтонської юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга звинувачували в тому, що він не зареєстрував свою роботу на Януковича (проєкт Veritas) у базі іноземних агентів і приховав цю інформацію від американського уряду.

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Про зустрічі з Пінчуком і його участь у фінансуванні проєкту Veritas йдеться усвідченнях Крейга, політконсультанта Януковича Пола Манафорта і координатора проєкту Ріка Гейтса, а також представника Пінчука в суді Дага Шоена. Крім того, прізвище українського мільярдера зафіксовано в документах і чеках про оплату послуг лобістів.

"Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі, а вже він передав їх фірмі Skadden. Бізнесмен платив не лише за послуги написання звіту. Він оплачував поїздки юристів до України та Європи, включно з перельотами у бізнес-класі, проживанням у найдорожчих готелях Києва і добовими", - йдеться в розслідуванні.

Згідно з документами, Пінчук заплатив фірмі Skadden 4,6 мільйона доларів. На додаток, олігарх оплатив послуги піар-фірми FTI із Лондона за 9 місяців 2012 року - понад 720 тис. фунтів стерлінгів (більш ніж 1,1 мільйона доларів за тодішнім курсом).

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Загальна сума, яку Пінчук витратив на проєкт Veritas, становить щонайменше 5,7 мільйона доларів. Усе фінансування з боку Пінчука відбувалося неофіційно, публічно сума контракту між Міністерством юстиції України та американськими юристами обмежувалася 12 тисячами доларів.

Оскільки головною умовою Пінчука була повна анонімність, фірма Skadden не зареєструвала свою угоду з Мін'юстом у базі іноземних агентів США. Обсяг послуг, які юристи надавали уряду України, був замалий для офіційної вартості контракту, а це викликало б підозри з боку американських контрольних органів.

У згаданому звіті 2012 року компанія Skadden критикувала діяльність Юлії Тимошенко, яка в той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений за замовленням політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове тримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.

На звернення "Голосу Америки" прокоментувати розслідування ні у Фонді Віктора Пінчука, ні в інвестиційній групі EastOne, якою володіє олігарх, не відповіли.

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