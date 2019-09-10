Лідера болгарського руху "Русофіли" Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві видання"24 години" і "Болгарське національне радіо".

Офіційно прокуратура повідомила тільки те, що спецслужби проводять слідчі дії у справі про шпигунство на користь іноземної держави. Імена затриманих у відомстві не розголошують, там лише зазначили, що офіційних обвинувачень поки нікому не висунуто.

За даними місцевої служби "Радіо Свобода", правоохоронці затримали деяких керівників організації "Русофіли", а також політолога Живко Георгієва. В останнього питали про дослідження, які він проводив на замовлення іноземних організацій, зокрема наближеного до Кремля "Російського інституту стратегічних досліджень".

Журналістам "Радіо Свободи" невідомо, де перебуває керівник "русофілів" Малінов, 9 серпня його телефон не відповідав.

Водночас "24 години" і "Болгарське національне радіо" стверджують, що його затримали силовики, ніч на 10 вересня він проведе не на свободі. Офіційне слідство обіцяє розкрити всі подробиці справи 10 вересня.

Також повідомляється про затримання секретаря "русофілів" Юрія Борисова, але його відпустили без висунення обвинувачень.

Організація "Русофіли" діє на території Болгарії вже понад 15 років, її мета - зміцнення дружби і співпраці між Болгарією та Росією.