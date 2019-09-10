Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;

- двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм;

- двічі поблизу Троїцького - зі стрілецької зброї;

- неподалік Причепилівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойового поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.