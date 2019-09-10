Матч з міні-футболу між командами України та Азербайджану в складі ветеранів війни, які зазнали ампутацій, відбудеться 11 вересня в Києві, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Офіс Президента України у своєму телеграм-каналі.
"Змагання проводяться в рамках програм реабілітації захисників України через спорт, з ініціативи уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка", - зазначили в ОП.
Організаторами заходу виступили Національна рада спортивної реабілітації захисників України, Українська асоціація футболу, Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції і Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій.
Матч розпочнеться о 13:00 в навчально-тренувальному комплексі Федерації футболу України ім. В. Баннікова (м.Київ, провулок Лабораторний, 7А).