Матч з міні-футболу між командами України та Азербайджану в складі ветеранів війни, які зазнали ампутацій, відбудеться 11 вересня в Києві, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Офіс Президента України у своєму телеграм-каналі.

"Змагання проводяться в рамках програм реабілітації захисників України через спорт, з ініціативи уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка", - зазначили в ОП.

Організаторами заходу виступили Національна рада спортивної реабілітації захисників України, Українська асоціація футболу, Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції і Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій.

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Матч розпочнеться о 13:00 в навчально-тренувальному комплексі Федерації футболу України ім. В. Баннікова (м.Київ, провулок Лабораторний, 7А).