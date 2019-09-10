Зловмисником, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, виявився 29-річний росіянин, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

Слідством встановлено, що 29.08.2019 р. чоловік зателефонував на телефон спецлінії "102" і повідомив оператору про те, що в камерах зберігання на першому і другому поверхах вокзального комплексу Київ-Пасажирський і в залах очікування розташовуються вибухові пристрої.

Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція

Проведеними слідчими діями "мінера" ​​вдалося встановити.

Нині правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Загалом від початку року у кримінальних провадженнях за фактами неправдивого повідомлення про підготовку вибуху оголошено 19 підозр. 17 кримінальних проваджень направлено до суду, з яких 13 - з обвинувальними актами, 3 - із клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, 1 - з клопотанням про примусові заходи виховного характеру (щодо неповнолітнього).