Укази про помилування громадян РФ Зеленським ніколи не будуть опубліковані, - Денісова

Про це заявила в інтерв'ю РБК український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Скільки з тих, хто повернувся в Росію, були помилувані Володимиром Зеленським? Звучали різні цифри, від 12 до 16. Чи будуть опубліковані укази про помилування?" - запитав журналіст.
"Укази не будуть опубліковані, тому що вони під грифом "секретно". Вони ніколи не публікуються", - відповіла Денісова.
Вона відмовилася уточнити, чи справді помилуваних росіян 16.
"Я не можу коментувати, я можу коментувати лише свою роботу", - зазначила український омбудсмен.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".