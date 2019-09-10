Рада сьогодні розгляне законопроєкт про імпічмент президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Рада розгляне законопроєкт №1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент). Автором законопроєкту є Президент Володимир Зеленський.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу.

Передбачається, що рішення про імпічмент Президента буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосує щонайменше три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент Президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед Президентом.

Перед цим у Раді заплановано затвердження порядку денного другої сесії, а також проєктів постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Ганни Коваленко, призначеної заступником керівника Офісу Президента, і про обрання 11 депутатів новими членами профільних комітетів парламенту.

Крім цього, сьогодні нардепи розглянуть такі законопроєкти:

- Законопроєкт №1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства;

- Законопроєкт №1025 про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд";

- Законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес;

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- Законопроєкт №1076 про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель (нова редакція);

- Законопроєкт №1050 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

- Законопроєкт №1062 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;

- Законопроєкт №1053, 1053-1 про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг;

- Законопроєкт № 1073 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг;

- Законопроєкт № 1032 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури;

- Законопроєкт №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади;

- Законопроєкт № 1084 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії.