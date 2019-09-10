Після візитів СБУ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виводить валюту з України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial club, оголошення про позачергові збори акціонерів компанії опубліковано на сайті НКЦПФР.

Збори відбудуться 10 жовтня в Кривому Розі.

За даними YouControl, на 1 липня 2019 року компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Німеччина) володіла 95,1283% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг". Таким чином, понад 95% виплачених дивідендів будуть виведені за кордон.

Традиційно компанії ухвалюють рішення про виплату дивідендів на щорічних зборах акціонерів у квітні-травні. Прибуток заводу за 2018 рік становить 9,509 млрд грн, а нерозподілений (за всі останні роки) - 42,489 млрд грн.

Але у квітні 2019 року акціонери "АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішили не виплачувати дивіденди, а свій річний прибуток направити на розвиток виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі СБУ побували на "АрселорМіттал" у Кривому Розі в рамках розслідування справи про екоцид

Але оскільки президентом України став Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу, а главою СБУ - юрист "95 кварталу" Іван Баканов, СБУ почала регулярно проводити обшуки на заводі і блокувати його діяльність. У ліквідованій ДФС навіть заявили про 9 млрд грн податкових претензій до компаній, хоча у ДПС сказали, що фінальна сума донарахувань ще не затверджена.

Після цього компанія проанонсувала виведення дивідендів на 10,845 млрд грн (еквівалентно $433 млн). Зараз акціонерам навіть вигідніше отримати дивіденди, ніж навесні, оскільки на початку травня ця гривнева сума була еквівалентна $409 млн.

Читайте: СБУ оглянула цехи "АрселорМіттал Кривий Ріг" у рамках справи про екоцид

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

5 вересня співробітники СБУ провели перевірку агломераційної фабрики "Кривий Ріг" у межах розслідування кримінального провадження за статтею "екоцид".