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10.09.19 10:17

Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій

19-річний матрос бронекатера "Бердянськ" Андрій Ейдер, наймолодший зі звільнених із полону моряків, освідчився своїй дівчині.

Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook 9 вересня, через два дні після звільнення.

Ейдер опублікував фото двох рук з обручкою і відповідним підписом.

Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй коханій 01
Фото: Ейдер/Facebook

У соцмережі обраниця Ейдера зареєстрована як Maria Slaille і проживає в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

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